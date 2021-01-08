«Сельта» – «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» – «Вильярреал».



Ставка: «Вильярреал» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.83.



«К сожалению, с «Сельтой» произошло самое страшное, что может случиться. Травма Яго Аспаса. Капитан «Сельты» на сегодня является и лучшим бомбардиром Ла Лиги (9 голов), и лучшим ассистентом чемпионата (6 голевых пасов). Более того, травмировался ещё и второй лучший игрок «Сельты» по системе «гол+пас» Нолито. Вот он, долгожданный шанс проявить себя для Фёдора Смолова! А, нет, извините.



Потеря обоих основных нападающих – невосполнимая потеря для «Сельты», которая так здорово выглядела, особенно в атаке, после смены главного тренера. Без Яго Аспаса и Нолито дела у команды сразу разладились, и в середине недели «Сельта» феерически опозорилась на Ибице, проиграв одноимённой команде из третьей лиги в кубковом матче со счётом 2:5. Причём счёт 4:0 был на табло к 78-й минуте.



«Вильярреал» же не имел проблем с преодолением 1/32 финала Кубка Короля и выиграл в гостях у «Саморы» со счётом 4:1. Столь же разными были результаты команд и в прошлые выходные – «Вильярреал» свой матч выиграл (2:1 у «Леванте»), тогда как «Сельта» начала год с проигрыша мадридскому «Реалу» 0:2 и, что куда печальнее, с эпидемии травм. Отмечу также, что «Вильярреал» хоть и добивается хороших результатов, но превратился в последние месяцы в весьма низовую команду. И забивают «подводники» мало, и пропускают тоже мало. А тут ещё и травма форварда Пако Алькасера, второго лучшего бомбардира «Вильярреала». Что же касается лучшего бомбардира команды Жерара Морено, то он был в великолепной форме осенью, но с декабря он забивал только в двух матчах. А тут ещё и травмы опорников Иборры и Кольерина осложняют ситуацию для Унаи Эмери. Но всё же это не настолько фатальные потери, как у «Сельты» в атаке.



Поэтому я поставлю на то, что «Вильярерал» не проиграет в Виго, а голов в матче будет меньше 3.5», — сказал Вишневский.

«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз: Нолито, Санти Мина и Аспас оставят Унаи Эмери вне топ-4 В четырёх предыдущих очных встречах «кельты» победили три раза, а дома они не проигрывали с 1 ноября.