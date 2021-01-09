«Авангард» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Балашихе

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Металлург».

Ставка: обе забьют — нет за 4.87.

«Как эти команды играли между собой по ходу регулярного чемпионата?



11 сентября – «Авангард» побеждает в Магнитогорске (4:0).



27 сентября – «Авангард» побеждает в Балашихе (2:0).



14 октября – «Авангард» уступает в Магнитогорске (0:3).



Что объединяет эти матчи? Обе команды предельно надёжно действуют в обороне. Играют до первой заброшенной шайбы, и потом один соперник разматывает другого. И даже неважно, как команды выступали в последнее время. Вот «Авангард» натужно победил «Северсталь» (4:3), а «Магнитка» в Нижнем справилась с «Торпедо» (3:2).



Я бы в этом матче взял кэф 4.87 на то, что в основное время кто-то не забьёт ни одного гола – или «Авангард», или «Металлург». То есть я жду «сухарь» от одного из вратарей».