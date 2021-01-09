«Беневенто» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Беневенто» — «Аталанта».
Ставка: победа «Беневенто» с форой (+1.5) за 1.69.
«Удивительно, но после шестнадцати туров между «Беневенто» и «Аталантой» всего три строчки в турнирной таблице. Команда, которая лишь во второй раз в своей истории выступает в Серии А, показывает весьма интересный футбол и располагается в непосредственной близости от зоны Лиги Европы. Позитивное развитие событий возможно по двум причинам: во-первых, в этот раз получается у главного тренера Филиппо Индзаги — игра и стандартные положения хороши, а во-вторых, «Беневенто» составлен из опытных и весьма мастеровитых игроков, которые способны воплотить тренерские идеи в жизнь.
Конечно, все эти аргументы могут оказаться не столь весомы, если учесть, с каким клубом встречаются подопечные Индзаги в этом туре. «Аталанта» в двух последних матчах забила в ворота соперника восемь мячей. Это должно устрашать, но мне кажется, что «Беневенто» в этом сезоне уже показал, что грандов не боится — поставленная игра выручает. Поэтому допускаю, что футболисты из Бергамо и в этом матче будут на высоте, но думаю, что большой разницы не случится.
Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа «Беневенто» с форой (+1.5)».
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