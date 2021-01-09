«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик».
Ставка: «Атлетико» забьёт во втором тайме за 1.65.
«Очередной тур чемпионата Испании, и мы начинаем с поездки в Мадрид — «Атлетико» будет принимать «Атлетик» Бильбао. Первый блин вышел комом у команды Марселино Гарсия Тораля — проиграли «Барселоне» (2:3). Проиграли абсолютно по делу. Но через пару дней сразу выезд в Мадрид на встречу с лидером.
«Атлетико» сейчас практически в полном боекомплекте. Есть вопросы по Хименесу, Феликсу и Эррере, но не исключено, что все трое смогут сыграть.
У Бильбао основной левый защитник Берчиче получил травму. Но в целом «Атлетику» трудно: график непростой, Марселино получил топовых соперников в первых матчах, а дальше ведь Суперкубок — новый матч с «Реалом». Не исключено, что ещё и против «Барселоны» надо будет сыграть. В общем, январь будет непростым для Бильбао.
«Атлетико» из 29 забитых мячей в чемпионате аж 20 забил во вторых таймах. Есть любопытная цифирь: «Атлетик» в последних 11 матчах в гостях в Примере обязательно пропускал.
Учитывая статистику, есть резон предполагать, что этот тренд может продолжиться. У «Атлетико» хорошая скамейка, есть люди, которые могут выйти и усилить игру во второй половине встречи. Они могут огорчить Уная Симона и баскскую команду.
Мой прогноз — «Атлетико» забьет во втором тайме» за 1.65».
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