«Осасуна» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Реал Мадрид» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.77.

«Матч в Памплоне пока даже под вопросом. Говорят, что снегопад может обрушиться на регион. Сегодня примут решение о проведении игры. Но если она состоится, то, скорее всего, даже без Зидана, севшего на самоизоляцию (тренер «Реала» был в окружении кого-то, кто сдал положительный тест на ковид), «Реал» должен свою беспроигрышную серию продлевать.



«Реал» очень удачно играет против «Осасуны» в последнее время. Кроме того, у «Реала» почти нет потерь. Эден Азар, отметивший 30-летний юбилей, готов сыграть. Нет только Родриго и дисквалифицированного Карвахаля, которого может уверенно заменить Лукас Васкес.



«Осасуна» сейчас в зоне вылета, 10 матчей подряд она выиграть не может. В последний раз «Осасуна» отбирала очки у «Реала» аж в 2013-м. И сейчас «Реал» просто лучше, системнее. Вернулся Серхио Рамос, это добавит надежности обороне. По игре с «Сельтой» «Реал» не оставил никаких вопросов по качеству футбола.



Думаю, «Реал» выиграет. Разные варианты можно пробовать. Можно с форой (-1) за 1.77. Возможно, конечно, снег будет мешать «Реалу», если он будет. Но на данный момент «Реал» просто сильнее. Можно рассмотреть победу через тотал меньше 4,5 мяча. Или даже вариант «Реал» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча. Но «Реалу» надо побеждать, догонять «Атлетико». А то здесь уже и «Барселона» начала поджимать»