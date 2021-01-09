«Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Осасуна» — «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Реала» в один мяч за 3.60.

«Ещё недавно казалось, что игра с «Осасуной» не должна бы стать проблемной для мадридского «Реала». Всё-таки «Осасуна» без особых вариантов проиграла в первом круге всем командам из еврокубковой зоны, и с чего бы «Мадриду» терять очки против обладателя 19-й сточки турнирной таблицы? Но в прошлом туре «Осасуна» сыграла довольно хорошо по качеству и по результату (ничья 1:1) в Сан-Себастьяне.



Ещё хуже для мадридского «Реала», что на Наварру пришёл большой снегопад и игра может быть и вовсе перенесена. Если же командам придётся играть в тяжёлых погодных условиях, то это будет сокращать разницу в классе соперников. В игре в «бей-беги» по сугробам «Осасуна» может и не уступить мадридцам.



Наконец, кто-то из родственников Зинедина Зидана сдал позитивный тест на коронавирус. Согласно протоколу, Зидану пришлось уйти на самоизоляцию, и он не присутствовал на последней тренировке своей команды. Пока непонятно, сможет ли Зидан поехать в Памплону. А тут ещё и Карвахаль травмировался.



В такой ситуации игра может оказаться для «Реала» тяжёлой. Рискну поставить с большим коэффициентом на то, что мадридцы выиграют с разницей в один мяч».