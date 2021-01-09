«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд в 15-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.88.
«Матч команд, которые стараются всеми силами создать конкуренцию «Баварии». У «Лейпцига» это лучше получается, на мой взгляд. Он всего в двух очках от мюнхенцев. А «Боруссия» очень тяжело идёт: много очков она растеряла, главного тренера уже лишилась. В общем, проблем хватает. И пока сложно говорить о том, что Дортмунд будет конкурировать за чемпионство. С другой стороны, команда, обладающая таким составом, в отдельно взятой игре всегда может преподнести сюрприз.
На мой взгляд, команда играют в примерно одинаковый футбол. Они стараются высоко накрывать соперника, они пытаются подолгу комбинировать, разыгрывать мяч. Конечно, и те, и другие с радостью готовы убежать в быструю атаку, если такой шанс им предоставят. Но часто соперники против них закрываются. Здесь, думаю, одни будут моментально отвечать на удар других.
Немало должно быть забитых мячей в этой встрече. Поставлю на «тотал больше 3.5 мяча».
- 9 января 2021
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