«ПСЖ» — «Брест»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Брест».
Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.22.
«У Почеттино было лишь три дня на подготовку к матчу с «Сент-Этьеном». Парижане не лучшим образом контролировали мяч, и гола Мойзе Кина не хватило для победы. Вообще, у «ПСЖ» сейчас непростой период. Руководство неожиданно решило уволить Тухеля и пригласить Почеттино. Аргентинский специалист ждёт усиления в зимнее трансферное окно, ну а пока чемпион готовится к матчу с «Брестом».
Команда Оливье Даль’Ольо в хорошей форме. В последних пяти матчах «Брест» потерпел лишь одно поражение и набрал 8 очков. В предыдущем туре середняк лиги 1 переиграл амбициозную «Ниццу» — 2:0.
У «ПСЖ» серьёзные проблемы с составом, но даже они, мне кажется, не помешают фавориту добиться победы. Однако матч парижан ожидает непростой. «Брест» забивает 5 туров кряду, на «Парк де Пренс» они могут продолжить свою голевую серию. Но победит, я думаю, команда Почеттино. Мой прогноз — победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.22».
- 9 января 2021
-
19:40
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30