«ПСЖ» — «Брест»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Брест».

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.22.

«У Почеттино было лишь три дня на подготовку к матчу с «Сент-Этьеном». Парижане не лучшим образом контролировали мяч, и гола Мойзе Кина не хватило для победы. Вообще, у «ПСЖ» сейчас непростой период. Руководство неожиданно решило уволить Тухеля и пригласить Почеттино. Аргентинский специалист ждёт усиления в зимнее трансферное окно, ну а пока чемпион готовится к матчу с «Брестом».



Команда Оливье Даль’Ольо в хорошей форме. В последних пяти матчах «Брест» потерпел лишь одно поражение и набрал 8 очков. В предыдущем туре середняк лиги 1 переиграл амбициозную «Ниццу» — 2:0.



У «ПСЖ» серьёзные проблемы с составом, но даже они, мне кажется, не помешают фавориту добиться победы. Однако матч парижан ожидает непростой. «Брест» забивает 5 туров кряду, на «Парк де Пренс» они могут продолжить свою голевую серию. Но победит, я думаю, команда Почеттино. Мой прогноз — победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.22».