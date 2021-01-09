«Байер» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Байер» — «Вердер».

Ставка: победа «Байера» с форой (–1) за 1.68.

«Потерпев два поражения подряд — от «Баварии» и «Айнтрахта», — леверкузенцы не только отдали «Баварии» первое место, но и пропустили вперёд ещё и «Лейпциг». Сейчас самое время поправить свои дела — в гости приедет слабый «Вердер», который проводит невнятные матчи и за последнее время выиграл только у «Майнца» (1:0), и то благодаря голу на 90-й минуте. В прошлом туре бременцы дома всухую уступили «Униону» (0:2). Это одна из немногих команд Германии, которая с завидной регулярностью проводит низовые матчи.



При этом важно отметить, что «Вердер» никому из более сильных команд не проигрывал крупно — с разницей в один мяч «Боруссии» Д и «Штутгарту», в два мяча — «Лейпцигу» и «Вольфсбургу». А с «Баварией» вообще была ничья. Думаю, что и Леверкузен выиграет с разницей в один-два мяча».