«Шальке» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч 15-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Хоффенхайм» в 15-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Хоффенхайма» за 1.83.
«Матч, который привлекает к себе внимание в большей степени цифрами, а не футбольным действием. «Шальке» уже не может выиграть 30 встреч в чемпионате. Последняя победа была одержана в январе 2020-го, скоро ей год будет. И мне кажется, что этот момент наступит. «Шальке» будет ровно год без побед. Очень страшно в плане игры выглядит «Шальке». Совсем уж командой-импотентом она выглядит.
Назначили сейчас швейцарского тренера Кристиана Гросса, который работал в Бундеслиге очень давно, ещё Павла Погребняка в «Штутгарте» тренировал. Не думаю, что это тот специалист, который поможет команде подняться, а главное — подняться быстро.
«Хоффенхайм» — быстрая и резкая команда. Она прекрасно понимает, что играет против главного посмешища немецкого футбола. Гости будут в хорошем смысле слова стервятниками в этом матче и постараются побольнее обидеть Гельзенкирхен.
Выберу ставку на чистую победу «Хоффенхайма» за 1.83. Мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы добиться успеха».
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