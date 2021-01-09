«Гранада» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Гранада» — «Барселона» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.05.

«Барселона» вроде бы потихоньку начинает подниматься. Месси отдохнул. Ему дали возможность пропустить одну из встреч. И после этого он как будто посвежел. Уже не стоит на месте, двигается, придумывает. Результат его трудов мы увидели в Бильбао — два забитых мяча. Благодаря нему «Барса» выиграла на сложнейшем выезде.



Поездка в Гранаду — это далеко не самое простое, что может быть в испанском чемпионате. Дома даже без горячих болельщиков в последних матчах «Гранада» хороша. В последней игре победили «Валенсию» — 2:1. И вообще эту команду хвалят в Испании, она пробилась в еврокубки по итогам прошлого сезона. И не затерялась в Лиге Европы «Гранада».



Я бы поставил на гол Месси, но маловато дают. И я бы не ждал очень результативной игры. «Барса» выплеснула энергию в Бильбао, это скажется. И с таким оппонентом раскрываться опасно — накажет. А в прошлом сезоне «Гранада» дома обыграла каталонцев — 2:0. «Барса» дома победила — 1:0. Так что я бы здесь сыграл «тотал меньше 3 мячей».