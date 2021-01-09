«Гранада» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.96.
«Мало было «Барселоне» травм Пике и Юмтити, так теперь ещё и дисквалифицирован Ленгле. В Гранаде Рональд Куман мог бы выставлять в стартовом составе хоть самого себя. В итоге в центре обороны «Барселоны» сыграют Мунгьеса и Араухо.
«Гранаде» вполне по силам воспользоваться проблемами «Барсы» в центре обороны и забить. Тем более что каталонцы шестого января потратили немало сил в Бильбао в перенесённом матче. Но Месси в хорошей форме, и всё же вряд ли «Гранада» замахнется тут на большее, чем на ничью. Выбираю ставку на то, что обе команды забьют и «Барселона» при этом не проиграет».
- 9 января 2021
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