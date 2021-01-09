«Ренн» — «Лион»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Ренн» — «Лион».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.88.

«Лион» не проигрывает с середины сентября и уже лидирует в чемпионате. Команда Руди Гарсии выдаёт результативные матчи. За 12 последних туров лионцы наколотили 30 голов.



«Ренн» сейчас тоже хорош. Но в матче с «Нантом» была прервана победная серия бретонцов. Итог — нулевая ничья, не позволившая команде Жюльена Стефана сократить отставание от лидеров.



В последние годы матчи «Ренна» с «Лионом» часто получались не очень результативными, но сейчас, глядя на яркий и атакующий «Лион», хочется поставить на голы. Мой прогноз — тотал голов в матче больше 2.5 за 1.88".