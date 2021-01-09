«Милан» — «Торино»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Торино» в 17-м туре итальянской Серии А сезона-2020/21.

Ставка: победа «Милана» с форой (–1) за 2.16.

«Милан» наконец-то проиграл свой первый за очень долгое время матч в чемпионате, позволив тем самым «Ювентусу» вернуться в чемпионскую гонку. Неплохо — примерно час — смотрелся «Милан» во встрече с «Юве», правда, гол его засчитывать было нельзя: на мой взгляд, нарушение было. Но в любом случае я с первых минут увидел заряд туринцев, их желание победить. А по составу «Милан» пока не ровня «Ювентусу», разница существенная. В итоге — всё по делу.



И теперь у «Милана» ещё один матч с туринской командой. Нужно реабилитироваться, нужно защищать своё лидерство. Я не думаю, что поражение как-то подкосит «Милан». Он уже достаточно серьёзно поверил в себя. Полагаю, команда выйдет доказывать, что исход игры с «Ювентусом» — случайность.



Поэтому поставлю на «Милан» с форой (–1)».