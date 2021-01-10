«Манчестер Сити» — «Бирмингем»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бирмингем».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют — нет за 2.42.

«У команды Айтора Каранки большие проблемы: 3 матча без голов. Представить, что безголевая серия прервется на стадионе «Манчестер Сити» крайне сложно. Тем более, команда пропускает: за последние 4 матча дважды по 4 мяча в свои ворота. Не знаю, что им делать в этой игре.



«Сити» хорош. Очень спокойная и уверенная победа над «Ман Юнайтед» и выход финал. Поэтому здесь можно ожидать ротации состава. Но я думаю, что на качестве игры «Сити» это вряд ли скажется.



Так что у «Бирмингема» большие проблемы. «Сити» не проигрывает в 12 матчах, кроме того забил 21 мяч в 6 последних встречах – это очень круто.



Обе забьют – нет и ТБ (2,5) на этот матч вполне рисуется. Жду сухую победу «Манчестер Сити».