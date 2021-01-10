«Амур» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Амура» с форой (-1.5) за 2.37.

«Обоим командам до самой осени от этой жизни уже ничего не надо. Все планы на плей-офф, что уже было бы успехом и для одних, и для других, были похерены еще в октябре. Поэтому нам предстоит увидеть открытый хоккей, где перед игроками не будет стоять турнирных задач, а значит, их совесть будет чиста.



Но есть в этой встрече определенный подтекст. Как ни крути, но «Куньлунь» — это столичная команда. Доковидно столичная в Китае (а Пекин, на минуточку, сильно больше и где-то даже современней Москвы), и ковидно почти столичная сейчас, поскольку базируется в Подмосковье. То есть в такой команде хоккеистам по определению хорошо, это вам не забытый Богом и людьми Нижнекамск, где есть гостиница «Кама», есть ресторан «Кама», а больше, по сути, ничего нет.



Хабаровск вроде бы тоже не маленький город. Но хоккеисты «Амура» летают больше всех в Континентальной лиге. На несколько лет пальму первенства у них перехватывал «Адмирал», но теперь хабаровчане вновь вне конкуренции. И хоть летают сейчас хоккеисты не на рейсовых самолетах, где в эконом-классе здоровяк ростом 190 см весь полет обнимает коленями уши и есть возможность нагло развалиться на трех сиденьях или вообще, послав всех по известному адресу, завернуться в одеяло в проходе, все равно. Дальневосточники летают столько, что по окончании сезона один вид аэропорта и самолетов вызывает у них приступы тошноты. То есть хоккеисты «Амура» с завершающимися контрактами (а это больше, чем пол-команды) бьются не только за свое профессиональное будущее, но и за свое профессиональное будущее на земле, а не в воздухе.



С учетом вышеизложенного, мотивация хозяев в грядущем матче будет много выше мотивации гостей, у которых по-столичному все хорошо, кроме текущего результата. Плюс хабаровчане будут на позитиве, поскольку в предыдущем туре щелкнули по носу «Барыс». Все это вместе позволяет рассчитывать на домашнюю победу «Амура», да еще одержанную в основное время при достаточно веселом количестве заброшенных на двоих шайб».