«Рома» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 17-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Интер».



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.88.

«Рома» на своем поле принимает «Интер». Итальянская Серия А в последние годы стала одной из самых атакующих лиг в Европе. Здесь в каждом туре забивается огромное количество голов, а в данном матче встречаются две атакующие команды, которые привыкли играть от себя и создавать огромное количество моментов и какую-то часть реализовывать. Есть выдающееся исполнительское мастерство в составах обеих команд. Собраны классные атакующие игроки. В такой встрече стоит ждать голов.



Вспоминаю матч, сыгранный в июле прошлого сезона. Тогда была зафиксирована ничья со счетом 2:2. По похожему сценарию может пройти и эта игра. «Интер» и «Рома» — это команды, которые находятся в группе лидеров по владению мячом, по среднему количеству ударов за матч. Это команды, которые много забивают. «Интер» — самая результативная команда Серии А. «Рома» — одна из самых результативных. «Интер» забил 41 мяч, а «Рома» — 35, если мне память не изменяет. При этом и те, и другие очень много пропускают. Эти команды, находясь в верхней части турнирной таблицы, пропускают больше, чем в среднем за игру. Они играют сами и дают возможность играть сопернику. Мне кажется, что стоит ждать большого количества мячей в этой встрече.



В последнем туре чемпионата Италии «Интер» проиграл, команда Конте мотивирована. Прервалась победная серия. «Рома», в свою очередь, обыграла «Кротоне». «Рома» — это команда, у которой есть поставленная игра в позиционном нападении. У «Интера» потрясающие контратаки, стандартные положения. «Интер» — одна из лучших команд по количеству голов, забитых со стандартов.



Мне кажется, здесь можно уверенно ставить на голы. Скорее всего, такой прогноз и пройдет. Тотал голов больше 3 с коэффициентом 1.88. Я думаю, что стоит ждать зрелищный футбол в этом матче, потому что козыри команд сконцентрированы в атакующем футболе. И от Фонсеки, и от Конте можно ждать интересных решений".