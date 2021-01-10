«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.25.

«Несмотря на то, что «Салават Юлаев», мягко говоря, далеко не последний клуб в нашей Континентальной лиге, последний чемпион Суперлиги, да и Кубок Гагарина трудами Вячеслава Быкова тоже имеется, несмотря на то, что в грядущем матче уфимцы играют дома, нет никаких объективных предпосылок к тому, что они сумеют отщипнуть у «больших татар» хотя бы очко.



И дело тут не столько в самом «Салавате». В отдельно взятом матче (а «зеленое дерби», как ни крути, — это очень отдельно взятый матч) может случиться все, что угодно, а «Салават» в таком матче способен показать весьма мощную игру. Дело в том, что «Ак Барс», планомерно наращивающий игровую мощь к плей-офф, сейчас вышел на такой уровень, что даже в не лучшем состоянии обязан жрать «Салават» с ботинками и шнурками даже на глазах многострадальных уфимских болельщиков.



Дальше идут элементы отдельно взятого матча, которые могут помочь «Салавату». Как, например, тренерские эксперименты Квартальнова, который поставит в ворота Даниса Зарипова, а, скажем, Тимура Билялова отрядит играть в нападении. Дальше нельзя исключать того редкого элемента, когда у одной команды в ворота летит все и еще чуть-чуть, а вторая не попадает в пустые ворота с линии этих самых ворот. Все бывает, и все может быть в «зеленом дерби», в котором за все время его существования мы видели столько неожиданностей.



Но все эти неожиданности спокойно укладываются в цифру 20 процентов. А 80 процентов остается на то, что «Ак Барс» спокойно и методично переедет «Салават» асфальтовым катком и даже не заметит, что играет в Уфе. А поскольку лично я математику шибко уважаю, то и спрогнозирую выездную победу «больших татар». Конечно же в упорном матче и с минимальным преимуществом, но при этом в основное время».