«Витязь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Подольске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Витязя» за 1.65.

«В предыдущем туре главный конкурент «Витязя», московский «Спартак», играл в Хельсинки. И вышел на лед, уже зная, что «Витязь» обыграл сочинцев, а значит сделал еще один шажок вверх, и уже находится на таком расстоянии, что может засовывать спички в пальцы ног красно-белых, чтобы после следующей победы их поджечь. Пришлось «Спартаку» резко мотивироваться и рубить «джокеров» в мелкую капусту, что было воспринято с радостью всех прогрессивным человечеством.



Но теперь «Спартак» будет готовиться к мордобою от «Локомотива», и никто не станет мешать «витязям» спокойно набрать свои два очка в матче с аутсайдером всего, чего только можно. Там, конечно, «Нефтехимик» было уже воспарил, одержав три победы подряд, но столичные армейцы живо напомнили нижнекамцам, что они никто и зовут их никак. С таким багажом «маленькие татары» и перебрались из Москвы в Подмосковье, где «Витязь», как ни крути, обязан повторить армейский урок. Если, конечно, не хочет по итогам регулярного сезона остаться таким же никем.



В этой паре все понятно: сверхмотивированные хозяева и давно уже профукавшие все свои полимеры гости. Кроме того, у хозяев есть должок за сентябрьскую победу «Нефтехимика», который надо вернуть прямо сейчас, потому что больше в текущем сезоне случаев не будет.



Как ни крути, но «Витязь» должен побеждать. Конечно, не все спокойно в этом мире, и сам «Нефтехимик» не сдастся. Придется немного помучиться, но мучения «витязей» будут вознаграждены двумя очками в основное время. Пусть и с минимальным преимуществом в счете».