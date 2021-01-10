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«Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

«Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Аугсбург» — «Штутгарт».

Ставка: обе забьют — нет за 2.39.

«Матч соседей по турнирной таблице. Удивительно, но все пять их последних встреч завершались как минимум с одним нулем на табло, в четырех случаях тотал был меньше 1,5. Думаю, и сейчас реалистичная ставка «ОЗ — нет».

«Аугсбург» в кризисе атаки — лишь два гола в четырех последних матчах, включая Кубок. «Штутгарт» в трех последних играх забил один мяч, хотя прежде забивал абсолютно всем и помногу. После Нового года команды бундеслиги традиционно втягиваются, и их результативность, по ощущениям, чуть ниже обычного. Отмечу также, что после бодрого начала сезона «Аугсбург» перестал выигрывать дома и в основном набирает очки на выезде».

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