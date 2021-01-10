«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Уфе

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» за 2.25.
«Знаменитое зеленое дерби, можно сказать, главная афиша нашей лиги. Посмотрим, как эти команды играли между собой в этом сезоне.
17 сентября – «Ак Барс» выиграл в Казани (4:1).
5 октября – все повторилось с идеальной точностью (4:1).
Главный тренер «СЮ» Томи Лямся не очень удачно играет против «Ак Барса». Еще мы учтем, что Казань находится на сумасшедшем подъеме, установив рекорд клуба – 10 побед подряд. И очень не хочется прерывать эту серию в битве с заклятым соперником. А вот Уфа в последнем матче уступила «Авангарду» со счетом 5:6 ОТ.
Взял бы 2,25 на то, что «Ак Барс» выиграет в основное время и не прервет победную поступь. Все-таки это лучший клуб лиги (68 очков), а вот «Салавату Юлаеву» пока не хватает стабильности. Хотя четвертое место на Востоке (54 очка) – тоже очень достойно».
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