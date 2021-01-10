«Рома» — «Интер»: прогноз Алексея Смирнова на матч 17-го тура Серии А

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Интер».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.90.

«Будет справедливо, если назову эту битву центральной в 17-м туре итальянской Серии А. «Рома» занимает третье место в таблице, набрав 33 очка, а «Интер» расположился на второй строчке, опережая оппонентов на три очка. Встреча принципиальная для каждой стороны, поэтому к ней просто не должно быть стандартного подхода в аналитике.



По показателю пробитого тотала голов нынешние соперники совсем немного уступают «Специи» и «Сампдории», имея в 16 турах 12 верховых поединков. Естественно, сюда неизбежно будут вливаться денежные средства именно в забитые мячи, но это может оказаться серьезной ошибкой.



Римский клуб иногда доминирует над противниками, но только над средними. Если мы обратим внимание на недавние игры с «Наполи» и «Аталантой», то заметим, что команда Паулу Фонсеки постоянно прижимается к своим воротам и мало атакует. У нерадзурри такой черты нет, но в данном случае вмешивается календарь: в середине недели подопечные Антонио Конте должны провести матч с «Фиорентиной» в рамках кубка Италии. Скорее всего, «Интер» сыграет достаточно экономно. Прихожу к выводу, что ни один из соперников не станет рисковать и открываться с первых минут встречи. Мой выбор – ТМ (3) голов».