СКА — ЦСКА: ставка Павла Лысенкова с коэффициентом 10.0 на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: ничья и тотал больше 5.5 гола за 10.0.

«Знаменитое армейское дерби, можно сказать, главная афиша нашей лиги. Посмотрим, как команды играли между собой в этом сезоне.



16 октября – ЦСКА победил в Москве (3:1).



22 декабря – СКА взял реванш в Питере (4:3 бул). И это тогда обычно сдержанный главный тренер московских армейцев Игорь Никитин позволил себе на пресс-конференции выпад в адрес судей.



Кстати, с тех пор как прошел тот матч, ЦСКА сыграл еще четыре раза. И потерпел два поражения – в Подольске от «Витязя» (1:2) и дома от «Автомобилиста» (1:2 бул). Но ведь и СКА не находится на пике формы – об этом говорят сразу три поражения подряд: от «Йокерита» (1:2), минского «Динамо» (3:4 ОТ) и «Локомотива» (1:4).



Конечно, самое осторожное – это брать тотал меньше в таком матче. Потому что обе команды играют нестабильно. Но мне очень понравился кэф 10.00 на то, что в основное время будет ничья при тотале больше 5.5. То есть должен повториться сценарий 22 декабря. Я думаю, что ничья в армейском дерби в основное время вполне реальна. Да и какие-то шайбы мы увидим. Рисковать так рисковать! Ну а вам советую присмотреться именно к тоталу».