СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА — ЦСКА.



Ставка: ничья за 4.09, итоговая победа СКА за 1.90.



«ЦСКА сейчас играет в тренировочном режиме, далеко не на полную мощность, но лишь потому, что полная мощность армейцам практически не нужна, они справляются с соперниками и на половине оборотов, а с некоторыми, вроде внезапно оперившегося «Нефтехимика», и вовсе не просыпаясь.



Другое дело – СКА. У питерцев в настоящий момент в наличии действующая серия из трех поражений подряд. На турнирное положение питерцев они не влияют никак от слова «вообще», но вот на будущее Валерия Брагина опосредованно влияют. Потому что если СКА весной не будет, минимум, в финале Кубка Гагарина, то ему припомнят все, и даже то, что он никогда не говорил и не делал. Особенно если и сборная не привезет медалей с чемпионата мира.



Поэтому ЦСКА выйдет на питерский лед готовиться к плей-офф, а СКА – ломать об колено проигрышную серию, которую надо ломать здесь и сейчас, пока она не принесла в раздевалку обязательных в таких случаях психологических проблем. То есть, мотивация у хозяев будет куда выше, чем у гостей. У ЦСКА мотивацию можно будет повысить только дополнительными премиальными, но вряд ли клубное руководство будет на это тратиться.



Думается, что мотивация в итоге и скажет решающее слово в матче, который в основное время почти наверняка завершится малорезультативной ничьей. Хорошо, если соперники наиграют на 2:2, но есть подозрение, что и этого не будет. А уже после основного времени питерцы отожмут у ЦСКА второе очко. И, сдается, этот результат удовлетворит всех по самую плешь».