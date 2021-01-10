«Эльче» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Хетафе».

Ставка: обе забьют — нет за 1.61.

«Тут все очень просто. Обе команды входят в тройку забивших меньше всех мячей в чемпионате. У «Эльче» — 13 голов в 15 матчах, а у «Хетафе» — 12 в 16 матчах. При этом обе команды отличает крепкая оборона, они пропускают существенно меньше среднего — 18 и 17 пропущенных мячей соответственно. Меньше 17 голов пропустили только «Атлетико», «Реал Мадрид», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Эйбар», больше никто. Вдобавок у «Эльче» травмирован Тете Моренте, второй лучший футболист команды по системе «гол+пас». А у «Хетафе» не сыграет из-за травмы колумбиец Кучо, который одновременно и лучший бомбардир, и лучший ассистент команды. Под вопросом и участие в игре турецкого форварда «Хетафе» Унала.



Напрашивается ставка, что хотя бы одна из команд не забьет. Впрочем, стоит отметить, что «Хетафе» арендовал у «Барселоны» Аленью, который может навести шороху, плюс довольно активен в атаке и еще один атакующий хавбек «Хетафе» Кукурелья. Так что больше здесь надежд на то, что не забьет «Эльче». Но и «Хетафе» может не забить запросто. По крайней мере, ставка «обе забьют – нет» выигрывала в матчах с участием «Хетафе» шесть раз за последние восемь туров».