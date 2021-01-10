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«Рома» — «Интер»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии

«Рома» — «Интер»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Интер».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.59, обе забьют за 1.47.

«Антонио Конте упустил шанс возглавить турнирную таблицу Серии А, не воспользовался проигрышем «Милана» в матче с «Ювентусом». «Интер» в прошлом туре уступил «Сампдории». А вот «Рома», ожидаемо обыграв самую слабую команду турнира, вышла на третье место.

Римляне в последний раз проигрывали «Аталанте» (1:4) в середине декабря. «Интер» же до осечки в Генуе четыре игры подряд выиграл. «Интер» вообще самая забивная команда Серии А. Но на втором месте по этому показателю именно «Рома». Так что будет, на что посмотреть. Ставлю в этом матче на результативность, жду голов в обе стороны".

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