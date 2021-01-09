«Беневенто» — «Аталанта»: результат матча 09.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Беневенто» принимал «Аталанту» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Счёт был открыт на 30-й минуте встречи, гол забил Йосип Иличич. На 50-й минуте хозяева смогли установить паритет, автором гола стал Марко Сау, ассистентом выступил Кристиан Пастина. На 69-й минуте гостевую команду вновь вперёд вывел Рафаэл Толой. Уже через две минуты третий гол «Аталанты» забил Дуван Сапата, Иличич выполнил голевой пас. Точку в матче на 86-й минуте поставил Луис Мурьель с передачи Руслана Малиновского — 4:1.



Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле вместо Иличича на 87-й минуте.

Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Успех клуба из Беневенто оценивался в 6.20, ничья — в 4.70.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.50, «обе забьют» — за 1.66, а победа «Аталанты» при голах в обе стороны — за 2.55.