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Биатлон сегодня: какой канал покажет, расписание гонок 10 января, где смотреть онлайн

Биатлон сегодня: какой канал покажет, расписание гонок 10 января, где смотреть онлайн
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С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) проходит пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований

10 января
13:30 — смешанная эстафета.
16:40 — супермикст.

Сингл-микст, состав сборной России: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Смешанная эстафета, состав сборной России: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

На первом этапе Кубка мира в 2021 году лучшие результаты в сезоне-2020/2021 в личных гонках показали российские биатлонистки. В спринте Евгения Павлова стала шестой, в гонке преследования Светлана Миронова – четвёртой. У мужчин отметим одиннадцатое место Эдуарда Латыпова в спринте. В пасьюте Матвей Елисеев был 16-м.

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