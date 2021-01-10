Биатлон сегодня: какой канал покажет, расписание гонок 10 января, где смотреть онлайн

С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) проходит пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований
10 января
13:30 — смешанная эстафета.
16:40 — супермикст.
Сингл-микст, состав сборной России: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Смешанная эстафета, состав сборной России: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
На первом этапе Кубка мира в 2021 году лучшие результаты в сезоне-2020/2021 в личных гонках показали российские биатлонистки. В спринте Евгения Павлова стала шестой, в гонке преследования Светлана Миронова – четвёртой. У мужчин отметим одиннадцатое место Эдуарда Латыпова в спринте. В пасьюте Матвей Елисеев был 16-м.
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