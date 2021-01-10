Расписание Кубка мира по биатлону: календарь гонок 10.01.2020, какой канал покажет

С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) проходит пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



10 января

13:30 — смешанная эстафета.

16:40 — супермикст.



Сингл-микст, состав сборной России: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.



Смешанная эстафета, состав сборной России: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.



На первом этапе Кубка мира в 2021 году лучшие результаты в сезоне-2020/2021 в личных гонках показали российские биатлонистки. В спринте Евгения Павлова стала шестой, в гонке преследования Светлана Миронова – четвёртой. У мужчин отметим одиннадцатое место Эдуарда Латыпова в спринте. В пасьюте Матвей Елисеев был 16-м.