«Рома» — «Интер»: трансляция матча, где смотреть онлайн, какой канал покажет
10 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Начало — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.99. Успех миланцев оценён экспертами в 2.45. А ставки на ничью принимаются за 3.86.
Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Рома» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52, на пенальти — за 2.48.
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В восьми из девяти последних очных встреч римлян и нерадзурри заходила ставка «обе забьют».
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