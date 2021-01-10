«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: во сколько начало, какой канал покажет, где смотреть
10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 14:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ HD».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «СЮ» идёт за 2.79.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 10 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.
Итоговая победа «Салавата Юлаева» идёт за 2.12, успех «Ак Барса» с учётом овертайма и буллитов доступна за 1.77. На гол Маркуса Гранлунда дают 2.30.
«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: уфимцы подложат свинью непобедимым казанцам
У подопечных Дмитрия Квартальнова 10 побед подряд. Испортить такую серию соседу всегда приятно.
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