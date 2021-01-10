СКА — ЦСКА: где будет трансляция, во сколько начало, какой канал покажет прямой эфир
10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало матча — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех ЦСКА идёт за 2.49.
Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА 10 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.
На итоговую победу СКА дают 1.94, успех ЦСКА с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.95. Гол Константина Окулова доступен за 2.73, гол Никиты Сошникова — за 4.00.
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У СКА четыре поражения в пяти последних матчах при очень бледной игре.
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