СКА — ЦСКА: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, какой канал покажет

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры дали прогноз и не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех ЦСКА идёт за 2.49.



Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА 10 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.



На итоговую победу СКА дают 1.94, успех ЦСКА с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.95. Гол Константина Окулова доступен за 2.73, гол Никиты Сошникова — за 4.00.

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