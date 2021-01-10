«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч 18-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вальядолид» — «Валенсия».

Ставка: ничья за 3.28.

«Город Вальядолид тоже пострадал от обильного снегопада, ставшего виной переноса уже двух матчей этого тура Примеры. Вполне может быть, что играть придётся на тяжёлом поле – примерно как было в Памплоне, где мучились «Осасуна» и «Реал Мадрид». В холод и при проблемах с газоном голов обычно бывает меньше среднего. А тут у «Валенсии» ещё и проблемы в атаке. Травмированы Гуэдеш и Гамейро. Да и у «Вальядолида» есть потери в группе атаки. В общем, едва ли тут будет много голов. А в потенциально низовых матчах более высокие шансы на ничью. На делёж очков я и поставлю.



В этом сезоне «Вальядолид» и «Валенсия» примерно равны по силам (по крайней мере при проведении матча в Вальядолиде и существенных травмах у «Валенсии»). Ну и ничья тут – тот результат, который выглядит в принципе нормальным для обеих команд. Поэтому ставлю на ничью».