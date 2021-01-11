«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.31.



«Спартак» после Нового года набрал очень мощный ход. Трудно сказать, как этого подъёма добился главный тренер Олег Знарок. Но последние два матча красно-белых впечатлили. Они сначала разгромили «Трактор» в Челябинске (6:2), а потом обыграли «Йокерит» в Хельсинки (4:1).



Очень вовремя, ведь «Спартак» сейчас занимает седьмое место на Западе (48 очков), ведя борьбу с «Северсталью» (47) и «Витязем» (43) за место в плей-офф. Одна из этих трёх команд туда не попадёт, поэтому красно-белым очень нужно туда накатить. А иначе клуб может и без спонсора остаться.



«Локомотив» в последнее время выглядит тоже здорово – четыре победы подряд: над «Витязем» (7:1), «Сибирью» (3:2), СКА (4:1), рижским «Динамо» (4:1). То есть команды друг друга стоят. А как они играли между собой раньше?



3 сентября – «Локомотив» одерживает крупную победу в Ярославле (7:2).

8 октября – «Локомотив» побеждает в Москве (2:1 ОТ).

20 октября – «Локомотив» выигрывает в Ярославле (1:0 Б).



Смотрите, в очных встречах этих команд куда-то пропадает результативность, и они начинают играть очень осторожно.



Что ж, давайте здесь отталкиваться от коэффициента. За итоговую победу «Спартака» дают 2.31 – и я это беру. Будем верить, что красно-белые, набравшие отличный тонус, победят в Москве. Не могут же они вечно проигрывать «Локомотиву»? Тем более две последние игры докатились до овертайма», — сказал Лысенков.

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