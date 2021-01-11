«Динамо» Мн – «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.90.



«Оба соперника свои предыдущие матчи проиграли. Что, с одной стороны, привело их отнюдь не в лучшее настроение. С другой, заставит пахать с удвоенной энергией в прогнозируемом матче, чтобы случайно не образовалась проигрышная серия. Которая, кстати, так и начинается, вроде и незаметно, но потом так нахлебаешься, исправляя.



У минчан, конечно, поражение было тяжелее, поскольку в матче против столичных одноклубников им не удалось забить. Но это было на выезде, а с «Магниткой» минчанам предстоит играть дома. И мы знаем, что «зубры» дома и «зубры» на выезде сильно разнятся.



«Магнитка», в свою очередь, проиграла на выезде «Авангарду», и проиграла как-то непонятно. Сперва получив три шайбы в первом периоде, потом отыграв две из них и пропустив четвёртую уже в пустые ворота. При этом по игре «Магнитка» смотрелась гораздо лучше «ястребов», просто Кошечкин, увы, не молодеет и далеко не всегда тащит команду.



То есть нельзя сказать о каких-то системных проблемах в игре «Магнитки». А без этих самых системных проблем справиться с ними минчанам будет крайне проблематично. Особенно если вдруг засбоили собственные нападающие, и это не ограничится одним-единственным матчем.



Таким образом, наиболее вероятным исходом грядущего матча в Минске выглядит выездная победа «Магнитки». Непростая, вряд ли с большим количеством заброшенных на обе стороны шайб и с большим преимуществом победителя. Хорошо, если получится выиграть в две шайбы, но зато это произойдёт в основное время», — полагает Лебедев.