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Себастьян Корда — Джон Изнер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Делрей-Бич

Себастьян Корда — Джон Изнер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Делрей-Бич
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Делрей-Бич Себастьян Корда — Джон Изнер.

Ставка: тай-брейк в матче за 1.64.

«Интереснейшее американское дерби ожидает нас в четвертьфинале Делрей-Бич: молодой талант Себастьян Корда, впервые в карьере вышедший в такую стадию, померяется силами с опытнейшим мастером подачи и многолетним американским лидером Джоном Изнером. Что окажется сильнее, молодость или опыт, гадать не будем, выбираем вариант с возможным в матче тай-брейком.

Что по Изнеру, то он играет тай-брейки практически в каждом своём матче на харде — это уже стало обыденностью. Проводил он сегодня ночью дебютную игру в сезоне, которая показала, что Джон мало чем изменился. Свою подачу берет исправно, на чужой играет довольно топорно, что нам как раз таки на руку.

Способен ли поддержать нужный нам результат юный Корда? Он явно в порядке, судя по первым двум кругам, нацелен на борьбу, играет с огоньком в глазах. Подачу держит достаточно уверенно, хоть и без потерь не обошлось в матче с Томми Полом. Но Пол — далеко не нынешний Изнер, куда более вариативен он на приёме.

Считаем, что вправе мы ожидать тай-брейк в предстоящем поединке», — сказал Фомин.

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