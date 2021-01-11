«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.03.



«Давно уже стало правилом, взвешивая на виртуальных весах любой матч с участием «Спартака»: начинать надо с того, является ли соперник мотиватором для красно-белых. Потому что если он таковым не является, то Знарок может бросать в своих игроков тяжелые предметы, называть их так, что сосульки сами падают с крыши ледового дворца, но, скорее всего, поднять бойцов «на баррикады» не получится. Ну, таков нынче «Спартак» в регулярном чемпионате, и надо воспринимать это как данность, поскольку переделать это еще никому не удалось.



Так вот, «Локомотив» мотиватором для «Спартака» все-таки является. Конечно, не таким, как СКА или даже «Динамо», но все-таки в новейшую историю красно-белые немало натерпелись от железнодорожников, чтобы воспринимать их как хорошего соперника. Поэтому валять дурака спартаковцы не будут, и это сразу затрудняет задачу «Локомотиву», хоть и не делает ее невыполнимой.



Не делает потому, что сами ярославцы явно идут по нарастающей с потенциальным пиком где-то в середине февраля. То есть до лучшей формы еще далековато, но даже та, что есть, должна помочь справиться со «Спартаком», если, конечно, вдруг не выйдут играть так, будто это последний матч в их жизни. А на такой уровень мотивации железнодорожники пока не наработали.



Таким образом, «Локомотив» все-таки должен победить. Не сразу, не просто, додавив красно-белых уже в концовке матча и с минимальным счетом. Но при этом – в основное время», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы останутся непобеждёнными в 2021 году В январе у команды Скабелки четыре победы подряд, три из них — разгромные.