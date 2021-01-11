Маттео Берреттини – Александр Бублик: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Анталье

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Маттео Берреттини – Александр Бублик.
Ставка: победа Берреттини в трёх сетах за 3.80.
«Матч с участием нашего бывшего россиянина, который сейчас выступает за Казахстан, – Александра Бублика. Его соперником будет первый сеяный на турнире, 10-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини. Игроки примерно одного возраста, испанцу – 24 года, Бублику – 23. Друг друга хорошо знают, но на профессиональном мужском уровне они ещё не встречались. Это будет их первая встреча. Итальянец более опытный, у него уже три титула, у Бублика пока титулов выигранных нет, но в то же время у него были блестящие победы над сильными соперниками. Проблема Бублика в том, что он очень не стабилен — может отлично сыграть, а потом провалиться.
Берреттини стабилен, в его карьере уже есть победы над игроками из десятки. Бесспорно, он фаворит предстоящего матча. Бублик постарается создать сложности, один сет может урвать. Но всё-таки итальянец очень хорош, у него великолепный удар слева одноручный, что нечасто встречается в мужском теннисе, отличный удар справа, приём/подача, стабильный игрок. У Бублика бывают провалы, он может психануть», — сказала Петрова.
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