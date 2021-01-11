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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.

«Локомотив» просто здорово играет после Нового года. Обыграл СКА и без проблем выиграл в Риге. «Спартак» весь сезон играет неровно, выдаёт то хорошие матчи, то плохие. И сейчас для меня неожиданно обыграл «Йокерит» на выезде.

Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву», и я тоже поставлю на ярославцев в основное время. Но думаю, это немного рискованная ставка с моей стороны. Полагаю, что поединок получиться равным. «Спартак» и этот матч может провести хорошо, тем более это первый матч на своей площадке в этом году, и, наверное, москвичи активно начнут матч и будут играть в атаку. Но нам не стоит ждать много заброшенных шайб. «Локо» сыграет в более оборонительный хоккей, и надеюсь, защита «Локомотива» будет на высоте, и команда дождётся своего момента в атаке», — сказал Вуйтек.

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