«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.04.
«Локомотив» просто здорово играет после Нового года. Обыграл СКА и без проблем выиграл в Риге. «Спартак» весь сезон играет неровно, выдаёт то хорошие матчи, то плохие. И сейчас для меня неожиданно обыграл «Йокерит» на выезде.
Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву», и я тоже поставлю на ярославцев в основное время. Но думаю, это немного рискованная ставка с моей стороны. Полагаю, что поединок получиться равным. «Спартак» и этот матч может провести хорошо, тем более это первый матч на своей площадке в этом году, и, наверное, москвичи активно начнут матч и будут играть в атаку. Но нам не стоит ждать много заброшенных шайб. «Локо» сыграет в более оборонительный хоккей, и надеюсь, защита «Локомотива» будет на высоте, и команда дождётся своего момента в атаке», — сказал Вуйтек.
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