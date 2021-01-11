«Уэска» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Уэска» — «Бетис».



Ставка: победа «Уэски» с форой (0) за 2.22.



«Во-первых, есть все шансы на перенос этого матча. Над газоном в Уэске лежат несколько сантиметров снега и есть вероятность новых снегопадов. Во-вторых, тяжёлое поле вредит более техничной команде, а таковой является, безусловно, «Бетис». «Уэска» же – это больше команда про затолкать, перебороть, задавить. Арагонцам также куда привычнее холод. Но самое главное для прогноза на этот матч – огромные потери в составе «Бетиса». По различным причинам – травмы, дисквалификации, положительные тесты на коронавирус – вне заявки «Бетиса» на матч остались Гуидо Родригес, Гуадрадо, Хоакин, Тельо, Карвальо, Камараса, Дани Мартин, Алекс Морено, Монтойя, Бартра. Поэтому я поставлю на «Уэску» с форой (0)», — сказал Вишневский.

«Уэска» — «Бетис». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Браво уберут с пути худший клуб Ла Лиги «Уэска» в восьми домашних матчах Примеры добыла одну победу при пяти голах.