«Уэска» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Уэска» — «Бетис».
Ставка: победа «Уэски» с форой (0) за 2.22.
«Во-первых, есть все шансы на перенос этого матча. Над газоном в Уэске лежат несколько сантиметров снега и есть вероятность новых снегопадов. Во-вторых, тяжёлое поле вредит более техничной команде, а таковой является, безусловно, «Бетис». «Уэска» же – это больше команда про затолкать, перебороть, задавить. Арагонцам также куда привычнее холод. Но самое главное для прогноза на этот матч – огромные потери в составе «Бетиса». По различным причинам – травмы, дисквалификации, положительные тесты на коронавирус – вне заявки «Бетиса» на матч остались Гуидо Родригес, Гуадрадо, Хоакин, Тельо, Карвальо, Камараса, Дани Мартин, Алекс Морено, Монтойя, Бартра. Поэтому я поставлю на «Уэску» с форой (0)», — сказал Вишневский.
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