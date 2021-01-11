«Спартак» — «Локомотив»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ 11 января

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 3.20.



«Четвёртая встреча этих коллективов в этом сезоне, первые три остались за «Локомотивом». Все ещё помнят разгромные и позорные 7:2. Сегодня, думаю, победят ярославцы. У них упрямая команда, играющая в свою систему, они к ней уже привыкли. Умеют задавить любого соперника, что молодёжь, что более опытные игроки.



А «Спартак» в последнее время расслабился. Так можно и из восьмёрки вылететь перед плей-офф. Там, по сути, только одно звено нормально выступает, но ведь только на нём одном далеко не уедешь. «Локомотиву» главное – не начать удаляться. При наличии удалений появляются варианты, потому как команда в меньшинстве выступает неважно, но при этом на текущий момент удалялись ярославцы меньше всех во всей лиге.



На их счету всего 321 минута штрафа, это самый низкий показатель среди всех клубов. Красно-белые умеют реализовывать большинство. И тогда смогут зацепиться за результат. При ровной и чистой игре шансов больше у гостей. Думаю, «Локомотив» выстоит, если время штрафа не превысит восьми минут.



Москвичи свой предыдущий матч играли в Хельсинки и со счётом 4:1 выиграли его. Просто очень трудно прогнозировать игру «Спартака», когда она такая разная. Они то выиграют у гранда, то проиграют какой-нибудь слабенькой команде, которая нечасто побеждает. Конечно, мы можем рискнуть и взять победу хозяев льда, но смогут ли они ее добиться в своем нынешнем состоянии?



Я думаю, москвичам надо подумать о смене тренера, чтобы у них, как и у «Локомотива», пошла определённая система в игре. На это нужно время. Я даже готов поменять свое мнение и взять победу «Спартака» с преимуществом в одну шайбу. «Локомотив» в любом случае упрётся и своего не упустит. Матч будет тяжёлым и напряжённым.



Конечно, у подопечных Олега Знарка сейчас определённый бардак в коллективе, но собираться и настраиваться они пока еще не разучились. У них было много крупных поражений, в том числе дома, от команд, которые изначально не являлись фаворитами. Мозги им после этого прочищали. Если они хотят играть в матчах на вылет, сегодня им нужна эта победа, и они постараются её добыть с минимальным для себя преимуществом», — сказал Кожевников.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы останутся непобеждёнными в 2021 году В январе у команды Скабелки четыре победы подряд, три из них — разгромные.