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«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 18-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 18-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» – «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Прямо сейчас «Эвертон» находится, как кажется, в лучшем игровом тонусе. В матче на Кубок «ириски» не сильно напрягались, зато впервые после долгого перерыва и раньше ожидаемого срока в составе появился Люка Динь, и это, конечно, большой плюс. Всё-таки француз – лучший ассистент команды после своего в ней появления.

У «волков» всего одна победа в последних семи турах, мало что получается впереди и регулярно теперь случаются провалы сзади.

И тем, и другим удобнее играть от соперников, на контратаках. И думаю, что у гостей как раз основные шансы будут здесь после потерь хозяевами мяча. «Волки», скорее всего, будут активнее, Траоре вот впервые в сезоне забил и вообще в последних нескольких играх выглядел более похожим на себя прежнего.

Но всё же предположу, что к победе будут ближе гости, чья команда в целом и взаимодействие между линиями кажутся сбалансированней», — сказал Петросьян.

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