«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.90.



«Нет в нашем хоккее большего невезения, чем играть с лидером чемпионата после его одного из редких поражений. Тут тебе и лидерское желание отомстить и уже всё равно кому. Тут и все люли, прилетевшие после предыдущего матча от наставника. А в нашем случае это ещё усугубляется тем, что лидерство «Ак Барса» в чемпионате КХЛ не такое уж и единоличное.



В общем, «Барысу» придётся вкусить все прелести игры со злыми «большими татарами», а это само по себе зрелище не для слабонервных. Статистика личных встреч, понятное дело, находится полностью на стороне казанцев и не скрывает этого: без малого четырёхкратное преимущество «больших татар» по количеству побед в междусобойчиках. Правда, в двух матчах текущего сезона соперники по разу выиграли в гостях, но «Барыс» с этого поимел два очка, а «Ак Барс» — целых три.



Подытоживая всё вышесказанное, можно констатировать, что если бы «большие татары» поудачнее съездили в Уфу, то у «Барыса» сейчас было бы побольше шансов. Но поскольку «барсам» в столице солнечного Башкортостана намылили холку, то ответственность за это придётся понести казахстанским «кошкам», которые в этом ни чуточки не виноваты, но такова спортивная жизнь. В которой кому-то всегда не везёт.



Победа «Ак Барса». Непростая, возможно, даже минимальная по счёту. Но при этом добыта она будет в основное время», — сказал Лебедев.

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