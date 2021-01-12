«Атлетико» — «Севилья»: ставка Дмитрия Егорова на игру чемпионата Испании

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Севилья».



Ставка: ничья за 3.08.



«У «Атлетико» — 10 очков отрыва от «Реала» по потерянным. Ещё больше — 13 — от «Барсы». «Атлетико» также получил паузу, потому что из-за снегопада перенесли матч с «Бильбао». У «Атлетико» также нет травмированных, да и команда почти не пропускает. Казалось бы, шансов у соперника почти нет.



Но, с другой стороны, мы же видим, что у мадридцев происходит с командами, способными упираться и обладающими классом.

«Бавария» — поражение и ничья со вторым составом. Вынос от «Реала». Да, была натужная победа над «Барсой», но мы знаем, какова сейчас «Барса».



«Севилья» тоже в полном в порядке. 7 побед в 10 последних матчах. Место в тройке по потерянным и прогресс от матча к матчу.

Резюмирую: «Атлетико» будет осторожен, «Севилья» — осторожна вдвойне. При этом у обеих команд достаточно мастерства, чтобы не совершать ошибок.



Исходя из этого, я предлагаю две ставки: ничья с коэффициентом 3 как знак равенства соперников; и страховочная, тотал меньше (2.5) за 1.6.

Если честно, я вообще думаю о счёте 0:0, но это уже для самых отважных», — сказал Егоров.