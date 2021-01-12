«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья в 1-м тайме за 1.76.
«Преображение «Бёрнли» — одна из удивительных историй этого сезона. Команда продолжает своё восхождение по турнирной таблице, проиграв всего раз в последних семи матчах и обзаведшись за это время новым владельцем, пообещавшим десятки миллионов на трансферы уже этой зимой. Вот и в Кубке Шон Дайш и Ко. вышли в следующий раунд, играя при этом смешанным составом. На «МЮ» должен быть то есть и соответствующий настрой, и оптимальный состав.
«МЮ» должен здесь контролировать игру, но с креативом у манкунианцев всё снова не так, как должно было быть. Впрочем, если возникают проблемы у нападения, на помощь, как правило, приходят одиннадцатиметровые удары. Это, конечно, надёжнее.
Предположу, что, как и в предыдущей очной игре на «Олд Траффорд», просто команде Сульшера не будет. Вполне вероятно, она добьётся победы, но помучиться ей всё-таки придётся».
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