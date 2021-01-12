«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.76.
«Байер» в кризисе: за поражением от «Баварии» в добавленное время последовали неудача с «Айнтрахтом» на выезде (1:2) и домашняя ничья с «Вердером» (1:1). Теперь есть повод взять реванш. У франкфуртцев тем временем образовалась серия из трёх побед. Помимо этого, команда уже 10 матчей не уходит с поля без гола.
Любопытно, что «Байер» и «Айнтрахт» уже 12 очных матчей не играют вничью. Причём в 10 случаях победа доставалась хозяевам, и «аспириновые» всегда брали верх на родной арене.
Учитывая текущую форму соперников, победа «Байера», однако, не кажется мне очевидной, и гости наверняка как минимум доставят немало проблем хозяевам. Учитывая кубковый характер встречи, я бы спрогнозировал результативный футбол — обе забьют и Тотал больше 2.5», — сказал Симонов.
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