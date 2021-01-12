«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Алексея Андронова на встречу АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон» в 18-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.98.



«Сразу скажу, что здесь выбираю вариант «обе забьют». Не слишком понимаю, почему такой высокий коэффициент на подобный исход. Дают 1.98. Мне кажется, что «Эвертон» вряд ли будет играть от обороны, во всяком случае, будет рассчитывать на контратаки. При этом «Вулверхэмптон» не является командой с супернадёжной обороной. Сами хозяева наверняка пойдут вперёд. Команда старается достаточно креативно действовать. Да и соперник не такой уж страшный, чтобы от него закрываться и прятаться.



Думаю, что ставка на голы с той и другой стороны очень хороша для этого матча. Тем более что коэффициент 1.98 можно увидеть достаточно редко на ставку «обе забьют». Этим надо пользоваться», — сказал Андронов.

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