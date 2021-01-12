«Милан» — «Торино»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Торино» в 1/8 финала Кубка Италии сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.99.
«Буквально в субботу команды играли в чемпионате Италии, а сейчас снова встретятся, причём опять на «Сан-Сиро». И, честно говоря, я не думаю, что ситуация здесь как-то изменится. У «Милана» длиннее «скамейка», в плотном графике это играет важную роль. В целом, конечно, состав у миланцев помощнее. К тому же у них в строй вернулся Златан Ибрагимович. Его очень не хватало «Милану» и в ментальном плане, и игровом. Но в то же время команда не посыпалась без своего лидера. А это говорит о том, что есть система в «Милане», и это радует.
«Торино» — середняк итальянского чемпионата, но в этом сезоне выступает хуже обычного. И сейчас он уже в зоне вылета находится, хотя состав его явно посильнее, чем у других аутсайдеров. И мне кажется, что в такой ситуации глупо думать ещё и о Кубке Италии. Это лишняя обуза. Нужно решать свои вопросы в Серии А. Поэтому, на мой взгляд, туринцы будут максимально ротировать состав.
У «Милана» наверняка в старте выйдет Ибрагимович и поможет решить вопросы с выходом в четвертьфинал. Предполагаю, что снова «Милан» победит уверенно — с форой (-1)», — сказал Титов.
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