«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 3 за 1.79.



«В кубковых играх обычно ответственность больше, чем в чемпионате, это не такой длинный турнир. Часто команды играют от осторожности. Но я думаю, что здесь всё будет иначе. Ни о какой осторожности речи не будет. «Байер» просто не умеет в такой футбол играть. «Айнтрахт», наверное, понимает, чтобы добиться победы в выездной игре, пусть у Леверкузена нет преимущества своих трибун, нужно идти вперёд.



Я думаю, что в этом матче должны быть забитые голы. Более того, мне кажется, что вряд ли встреча может закончиться 1:1 и уйти в дополнительное время. По-моему, должны забить больше.



Предлагаю поставить на тотал больше 3 мячей с расходом с коэффициентом 1.79. На мой взгляд, для этой пары это наилучший вариант», — сказал Андронов.